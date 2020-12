Terça-feira marcada por chuva e temperaturas a descer aos 3 graus

Esta terça-feira pode contar com a guaceiros em geral fracos e neve nas terras altas, passando a chuva persistente a partir do fim da tarde, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Hoje o céu estará muito nublado e vai registar-se vento forte a partir da tarde. Regista-se também, uma descida das temperaturas, sendo esperadas máximas de 16 graus para Lisboa, 13 para o Porto, 17 para Faro. Guarda será o distrito mais frio, com máximas a atingir os 6 graus e as mínimas a descer aos 3.



Prevê-se agitação marítima forte na costa ocidental.

