Temperaturas vão descer em todo o País e prevê-se que cheguem aos quatro graus

O tempo frio está a aproximar-se e já faz com o corpo pedir aquele casaco mais quente ou a manta à noite. Ao longo da próxima semana vai-se registar uma descida generalizada das temperaturas máximas e mínimas em todo o país, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Esta segunda-feira, as temperaturas máximas e mínimas vão registar esta segunda-feira uma descida em todo o país. Em Bragança e Guarda, as temperaturas mínimas chegam aos quatro e cinco graus, respetivamente. As mínimas mais altas são de 16 graus em Faro.As máximas situam-se entre os 26, em Santarém, Sines e Faro, e os 15 graus, na Guarda, prevê o IPMA.