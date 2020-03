Primavera à vista? Temperaturas chegam aos 25º na próxima semana

Depois de uma semana com muita chuva e frio em grande parte das regiões do País, eis uma boa notícia que vai alegrar certamente os entusiastas dos dias de sol e calor.É já a partir de amanhã, sábado, que o tempo começa a mudar, agoirando dias luminosos e com temperaturas amenas que poderão alcançar os 25º.O pico do calor atinge-se na terça-feira, onde os termómetros vão chegar aos 25º na região do Algarve e aos 22º no distrito de Lisboa.Este sábado, a previsão é de sol ou de alguma neblina em todo o País, afastando por isso a hipótese de chuva. Já no domingo são esperados alguns aguaceiros a Norte do País. O bom tempo retoma em força em todo o Continente na segunda-feira, dia 9 de março.