Esta quarta-feira, pode contar com um aumento das temperaturas. Apesar dos períodos de céu muito nublado por nuvens altas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança previsões de tempo de verão.



Para Lisboa pode contar com máximas de 29 graus, 27 para Faro e 22 para o Porto. O distrito mais quente será Évora, com 31 graus de máxima, seguindo-se Beja e Castelo Branco, com 30 graus.

