Para esta quinta-feira pode contar com períodos de céu muito nublado, nevoeiro matinal e vento fraco. No entanto, contrariamente a ontem, para hoje não estão previstos aguaceiros, segundo o IPMA.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avançou ainda que está prevista uma pequena subida da temperatura. Para Lisboa são esperadas máximas de 19 graus, 18 para o Porto e 25 para o Algarve.

