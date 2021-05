Este sábado pode contar com céu pouco nublado, apresentando por vezes períodos de maior nebulosidade com a possibilidade de aguaceiros fracos segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





O IPMA dá ainda conta da possibilidade de nevoeiro matinal em alguns pontos interiores das regiões Norte e Centro.Para Lisboa são esperadas máximas de 18 graus, 15 para o Porto, 21 para Faro, que será o distrito mais quente.