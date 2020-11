Para este sábado, pode contar com céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada na região Sul do País.A previsão do tempo é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que dá ainda conta de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.Vai ainda registar-se uma pequena subida da temperatura com máximas previstas de 21 graus para Lisboa e Faro e 19 para o Porto.