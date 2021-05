Semana arranca com chuva e céu nublado de Norte a Sul do País

Esta segunda-feira pode contar com períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, de acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A mesma fonte avança a possibilidade de períodos de chuva, mais provável a Norte e v ento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas. Para Lisboa são esperadas máximas de 23 graus, 18 para o Porto, 28 para Faro, que será o distrito mais quente em Portugal Continental. Já Guardam com máximas a não ultrapassarem os 16 graus, será o distrito mais frio.

Ver comentários