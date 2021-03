Semana arranca com descida das temperaturas e céu muito nublado

Esta segunda-feira pode contar com períodos de céu muito nublado e uma pequena descida da temperatura máxima, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Está ainda prevista uma neblina ou nevoeiro matinal, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros durante a parte da tarde.



O IPMA dá conta de temperaturas máximas a rondar os 15 graus em Lisboa, 16 no Porto e 17 em Faro. Santarém será o distrito mais quente do País, com temperaturas a ascender aos 21 graus.

