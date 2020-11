Terça-feira de outono com sol e máximas a chegar aos 24 graus

em especial no litoral Norte e Centro.





éu pouco nublado ou limpo, registando-se apenas neblina ou nevoeiro matinal.

Esta terça-feira o tempo vai voltar a melhorar, registando-se uma subida da temperatura máxima,De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode contar com cPara Lisboa são esperadas temperaturas máximas de 22 graus, à semelhança do Porto. Já para Faro são esperados 21 graus de máxima. Santarém e Beja vão ser os distritos mais quentes, com as máximas a atingir os 24 graus.