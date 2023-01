Tempo frio vai manter-se até ao final da semana

Os 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo até às 07h00 de quarta-feira, devido ao frio. As temperaturas vão descer já a partir deste domingo, com mínimas entre os 5.º C e os -6º C, mantendo-se o tempo frio até ao final da semana.A temperatura máxima também vai descer, prevendo-se na generalidade do território valores entre 10º C e 15º C, enquanto o Interior Norte e Centro deverão registar valores entre 5º C e 10º C.O tempo frio é causado por um anticiclone localizado no Norte da Europa, que se estende em crista até ao Atlântico.