Tempo quente e seco com temperaturas a atingirem os 38º este sábado

Para este sábado pode contar com tempo quente e seco, com subida da temperatura máxima, e vento por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O céu vai estar pouco nublado, temporariamente com períodos de maior nebulosidade.Os termómetros vão atingir os 38º em Braga, Santarém e Alvega.Onze distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.