Tempo seco e frio vai ficar até meados de fevereiro

O frio intenso vai manter-se pelo menos até quinta-feira em oito distritos do País, que estão sob aviso amarelo, revelou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco ficarão em alerta amarelo até às 11h00 de quinta-feira, enquanto em Viseu, Portalegre, Évora e Beja o aviso vigora até às 06h00.Nos dias seguintes, a previsão aponta para a continuação de tempo seco e frio, não tão intenso como na última semana. Os dias serão soalheiros e as noites geladas. As previsões apontam para o regresso da chuva no final da primeira quinzena de fevereiro.