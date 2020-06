Terça-feira com céu nublado e ligeira subida da temperatura

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para uma terça-feira com períodos de céu nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde. Vai registar-se um aumento da temperatura.



Évora, Beja e Faro vão ser os distritos mais quentes, com as máximas a atingir os 28 graus. Para Lisboa, pode esperar máximas de 25 graus, 21 para o Porto que, juntamente com Aveiro e Guarda será o distrito com as temperaturas máximas mais baixas.