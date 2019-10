Terça-feira com chuva e ligeira subida da temperatura

Esta terça-feira pode contar com períodos de chuva ou aguaceiros no Minho e Douro Litoral, sendo fracos e pouco frequentes no restante território.





Ao longo do dia o vento vai soprar fraco a moderado, com os termómetros a registar uma pequena subida da temperatura, com Leiria e Santarém a chegarem aos 24 graus.



Regista-se ainda neblina ou nevoeiro, especialmente na parte da manhã.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 18 e os 22 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 16 e os 21 graus.



O distrito mais frio esta terça-feira, com temperaturas a variar entre os 10 e os 16 graus, é a Guarda.