Terça-feira com ligeira subida das temperaturas máximas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira uma pequena subida das temperaturas máximas.

É esperado céu pouco nublado ou limpo na maior parte do território português, com períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até ao final da manhã. Há possibilidade de ocorrência de nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas máximas previstas vão oscilar entre os 26ºC em Santarém e Setúbal, 25 ºC em Évora e Lisboa e 23ºC no Porto. Quanto às mínimas, vão variar entre os 6ºC na Guarda e em Bragança e 7ºC em Vila Real.

Na Madeira, o céu estará parcialmente nublado com máximas a chegar aos 26ºC no Funchal e 23ºC em Porto Santo e as mínimas aos 19ºC. Nos Açores as temperaturas máximas vão chegar aos 24ºC em Santa Cruz das Flores. Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros em todo o arquipélago com exceção de Ponta Delgada.