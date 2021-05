Esta terça-feira, pode contar com céu pouco nublado ou limpo em todo o territótio, de acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). A mesma fonte revela ainda que está prevista uma s ubida da temperatura máxima para hoje.



Para Lisboa pode contar com temperaturas máximas de 28 graus, 22 para o Porto, 29 para Faro. Évora será o distrito mais quente, com máximas a atingir os 30 graus.

