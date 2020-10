Terça-feira de chuva e temperaturas mínimas a descer aos quatro graus

Esta terça-feira pode contar com céu muito nublado, com períodos de chuva nas regiões Norte e Centro e v ento por vezes forte nas terras altas.



Apesar de ser esperado um aumento da temperatura para quarta-feira, para esta terça-feira pode esperar máximas de 19 graus para Lisboa, 17 para o Porto, e 19 para Faro. As temperaturas mínimas nesses locais podem chegar aos 10 graus em Lisboa e Faro e 11 graus no Porto.



Guarda vai ser o distrito mais frio, e conta com temperaturas mínimas de quatro graus.

