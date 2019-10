no litoral a norte do Cabo Carvoeiro.

Esta terça-feira fica marcada pelas baixas temperaturas em alguns pontos do País.Segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados aguaceiros fracos no litoral Norte e Centro e descida na temperatura.Para Lisboa e Faro esperam-se 20 graus de temperatura máxima, 18 para o Porto e 12 graus para algumas localidades do distrito da Guarda.A chuva vai abrandar, no entanto são previstos aguaceiros fracos