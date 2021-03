O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo para todo o território continental.Para todo o país, espera-se subida das temperaturas mínimas e as máximas podem chegar aos 24 graus em Leiria e Santarém. Destaque para Bragança, onde os termómetros não devem exceder os 17 graus de máxima, podendo registar 1 grau de temperatura mínima.Nas ilhas, há previsão de chuva fraca nos Açores e alguma nebulosidade no arquipélago da Madeira.