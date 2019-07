Terça-feira de verão com máximas de 37 graus mas chuva e trovoada em alguns pontos do País

Esta terça-feira pode contar com temperaturas máximas a alcançar os 37 graus, mas chuva em alguns pontos do País, segundo informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Apesar do céu estar parcialmente nublado em quase todos as regiões de Portugal Continental, pode esperar 37 graus de temperatura para Castelo Branco e Évora, 36 para Beja, 31 para Lisboa e 22 para o Porto.Já para Bragança, Guarda e Vila Real são esperadas temperaturas máximas que variam entre os 30 e os 33 graus. No entanto, estas regiões vão registar também períodos de aguaceiros, de acordo com a mesma fonte.