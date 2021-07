Terça-feira de verão marcada por sol e termómetros a chegar aos 34 graus

Esta terça-feira pode contar novamente com tempo de verão: Céu limpo e uma p

equena subida da temperatura máxima, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Apesar do céu estar ligeiramente nublado de manhã, vai 'abrir' ao longo do dia de Norte a Sul do País em Portugal Continental. Pode contar, por isso, com temperaturas máximas a rondar os 34 graus, em Évora, que será o distrito mais quente, seguindo-se Beja e Castelo Branco, com 33.Para Lisboa são esperadas máximas de 28 graus, 23 para o Porto, 30 para Faro e Setúbal, segundo o IPMA.