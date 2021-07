Esta terça-feira pode contar com céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade ao longo do dia.



De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está também prevista precipitação, em especial na zona Norte e Centro do País, tornando-se fraca a partir da manhã.



Vai ainda registar-se uma descida da temperatura, com as máximas a não ultrapassar os 25 graus em Lisboa, 20 no Porto, 29 em Faro, que será o distrito mais quente.

