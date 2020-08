Termómetros atingem os 35º este domingo

Para este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê c

éu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte no litoral oeste,

durante a tarde, e uma pequena subida da temperatura máxima no Norte e interior Centro.



Na zona da Grande Lisboa o céu vai estar limpo, com o vento a soprar fraco a moderado e com 18º graus de mínima e 30º de máxima.



Já na zona do Porto os termómetros vão variar entre os 26º e os 13º graus, o céu estará pouco nublado ou limpo e o vento será fraco.



Os termómetros vão atingir os 35º graus este domingo em Alvega, concelho de Abrantes, e em Alcácer do Sal.