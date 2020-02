Segunda-feira de inverno com sol e temperaturas de primavera

O inverno está longe de terminar, mas parece que a primavera está a querer espreitar mais cedo. Os primeiros dias de fevereiro trazem raios de sol luminosos e temperaturas acima da média, para a época do ano.Esta segunda-feira, pode contar com temperaturas máximas de 24 graus, em Braga e Aveiro, os distritos mais quentes. Depois seguem-se Santarém, Leiria, Coimbra e Évora, a registar máximas de 23 graus.Para Lisboa e Porto pode contar com máximas de 20 graus, 22 para Faro.A previsão, avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, garante que o bom tempo deve manter-se para o resto da semana.