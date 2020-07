Termómetros chegam aos 38 graus em sábado soalheiro

Regista-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e na costa

sul do Algarve.

O calor mantém-se neste sábado soalheiro, com temperaturas a chegar aos 38 graus em alguns pontos de Portugal Continental.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai estar geralmente llimpo, com mais nebulosidade no litoral Centro no início e fim do dia, estando o vento por vezes forte a Norte. São esperadas máximas de 29 graus para Lisboa, 24 para o Porto, 33 para Faro.Évora e Castelo Branco serão os distritos mais quentes, com as temperaturas a alcançar os 38 graus, seguindo-se Beja com 37 e Portalegre, com 36.