O bom tempo está de volta, com previsão de temperatura máxima de 25 ºC, esta quinta-feira, em Aljezur. Esta sexta-feira, para além da costa vicentina, o bom tempo chega também a Leiria, Tomar, Coruche, Milfontes e Albufeira, com máxima de 24 ºC. As temperaturas amenas serão também sentidas à noite em algumas localidades. Em Lisboa, a mínima é de 12 ºC e em Faro de 13 ºC. Pelo contrário, no Interior Norte e Centro, as temperaturas vão permanecer baixas. Em Bragança, a máxima é de 13 ºC e a mínima de 3 ºC.

