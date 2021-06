Dez distritos de Portugal continental vão desde as 12h00 desta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte e de granizo acompanhados de trovoada, segundo o IPMA.Em Viseu e Vila Real a chuva já começou a inundar as ruas. Em imagens que começam a ser divulgadas nas redes sociais já é possível verificar que Castro Daire, Viseu, já regista cheias e em Peso da Régua, em Vila Real, a chuva cai com intensidade.