Última semana de abril arranca com aguaceiros por todo o País

éu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir

do final da tarde nas regiões do interior.

Aguaceiros, em especial entre o meio da manhã e o final da tarde.



Possibilidade de ocorrência de trovoada e de q

ueda de neve nos pontos mais altos da Serra da

Estrela no início e no final do dia.

A última semana de abril arranca com cO Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê 10 graus de temperatura mínima e 19 de máxima para Lisboa. Já no Porto, os termómetros vão variar entre os 11 e os 16 graus.A Guarda vai ser o distrito mais frio de Portugal continental, com 5 graus de temperatura mínima e 12 de máxima. Já Faro, que conta com 13 graus de mínimas e 20 de máxima, é o distrito mais quente esta segunda-feira.No arquipélago da Madeira, o IPMA prevê céu parcialmente nublado e temperaturas máximas a variar entre os 21 em Porto Santo e os 23 graus no Funchal.O arquipélago dos Açores vai contar com aguaceiros e temperaturas entre os 18 graus, em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo e os 19 na Horta e Santa Cruz das Flores.