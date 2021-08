Vaga de calor atinge Portugal no final da semana com temperatura a ultrapassar os 40 graus

A vaga de calor que ameaça com temperaturas recordes o Norte da Europa provoca no final desta semana valores extremos de temperatura em Portugal.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica 43 graus para Alcoutim. Igual temperatura está também prevista para Serpa, Barrancos e Mourão.

A massa de ar quente proveniente do Norte de África terá um impacto menor no Litoral devido à circulação predominante de vento do Oceano Atlântico. Na sexta-feira em Lisboa a previsão é de 34 graus. Em Faro e Braga estarão 35 e em Setúbal 37 graus.

Uma parte significativa do território irá ficar debaixo de sol de 40 graus. Esta é a temperatura prevista para localidades como Mirandela, em Trás-os-Montes, Vila Nova de Foz Coa no Alto Douro e Coruche no Ribatejo.