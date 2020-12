Vaga de frio para domingo agrava transmissão de Covid-19

A chegada do frio potencia a transmissão de vírus, com consequências graves na mortalidade. A estação do inverno começa amanhã, pelas 10h02, sendo acompanhada por uma descida acentuada da temperatura, em particular a partir da noite de Natal. No próximo domingo, dia em que arranca no país o Plano de Vacinação contra a Covid-19, Portugal enfrenta uma vaga de frio que coloca o Interior Norte e Centro com temperaturas negativas.Há a previsão de temperatura mínima de 4 graus negativos em Bragança, -3 na Guarda, -2 em Vila Real e -1 em Viseu. Zero graus estão previstos para Braga e Castelo Branco. A mínima em Coimbra será de um grau, três no Porto e 5 em Lisboa, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.O tempo frio proporciona condições favoráveis para que as partículas de vírus, como o novo coronavírus, circulem pelo ar: o corpo humano fica exposto a uma redução de alguns mecanismos de defesa, como as membranas mucosas, que secam, e mais facilmente deixam passar partículas nocivas."As temperaturas extremas conduzem a uma maior mortalidade. Com o inverno ocorre também o pico da pandemia da gripe, por regra até aos meses de fevereiro, março", salientou aoo presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia.De lembrar ainda que pandemia da gripe provoca um acréscimo de doentes nos serviços de urgência dos hospitais que atravessam um período difícil, uma vez que em que estão no limite de capacidade internamentos devido à Covid-19. Este inverno o número de casos de gripe pode ser inferior ao de anos anteriores, a exemplo dos países da América do Sul, que viveram o inverno com equipamentos de proteção como máscaras e gel alcoólico, soluções que limitam a transmissão da gripe.O Plano de Vacinação contra a Covid-19 é hoje reavaliado em reunião em Lisboa, encontro que coincide com o desenrolar da reunião da Agência Europeia do Medicamento para aprovar vacina.António Costa participa na reunião por videoconferência, por estar de quarentena na sua residência oficial. Primeiro-ministro almoçou com o presidente francês, Emmanuel Macron, que está infetado.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, regressa hoje às suas funções depois de ter estado infetada por Covid-19. Na sede da autoridade de saúde, em Lisboa, houve mais dois casos já recuperados.