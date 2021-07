Vai aproveitar o sábado para ir à praia? Saiba como vai estar o tempo

A temperatura baixa este sábado. De acordo com a previsão feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode contar com céu nublado ou limpo, apresentando-se mais nublado nas regiões Norte e Centro.São esperados períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral.Na região da Grande Lisboa é esperado céu nublado ou limpo e vento em geral fraco.No Grande Porto o céu estará também muito nublado com períodos de chuva fraca até ao final da manhã.A temperatura máxima para este sábado é de 31 graus em Évora e Beja e 34 para Faro. Já para Lisboa, são esperadas máximas de 26 graus e 21 para o Porto.