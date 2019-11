Vai passear neste feriado? Leve o guarda-chuva consigo

Na região Sul, o céu apresenta-se geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade durante a tarde.



O vento vai soprar forte e com rajadas nas terras altas. Pode contar com neblina ou nevoeiro que poderá persistir durante o período da manhã.







As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Lisboa) e as máximas entre os 17 (na Guarda e Viseu) e os 25 (em Faro).



Os distritos de Coimbra, Castelo Branco e Guarda estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido ao vento forte.



Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Viseu estão também sob aviso amarelo devido à precipitação.