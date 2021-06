Vai passear este feriado? Saiba como vai estar o tempo

ebulosidade matinal no Norte e Centro.



O vento vai ser por vezes forte

no litoral oeste e nas terras altas, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 13 e os 21. No Porto, as máximas não vão além dos 18 graus.No arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu parcialmente nublado e 23 de máxima no Funchal.Nos Açores o céu vai apresentar-se igualmente nublado, com os termómetros a variarem entre is 19 em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, os 20 na Horta e os 22 em Santa Cruz das Flores.