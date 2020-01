Vai passear? Não se esqueça do cachecol. Termómetros voltam a descer este domingo

Regista-se um acentuado arrefecimento

noturno e a formação de geada,

em especial nas regiões do interior.



Pode contar com neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, que poderá

persistir no nordeste transmontano e Beira Alta.





Bragança é distrito mais frio com 3 graus negativos de mínima e 8 de máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 3 graus negativos (em Bragança) e os 8 graus (em Faro) e as máximas entre os 8 (em Bragança) e os 17 (em Sagres e Faro).

No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se parcialmente nublado, com os termómetros a subirem até aos 20 graus de máxima no Funchal e os 19 graus em Porto Santo.

Para o arquipélago dos Açores, o IPMA a previsão prevê céu parcialmente nublado. Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta vão contar com 15 graus de temperatura máxima. Já em Santa Cruz das Flores os termómetros sobem até aos 17 graus Celsius.

Este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu pouco nublado ou limpo, com o vento a soprar fraco.Relativamente às temperaturas, Lisboa regista 5 graus Celsius de temperatura mínima e 14 graus de temperatura máxima. O Porto espera 3 graus de mínima e 14 graus de temperatura máxima.