Vários distritos de Portugal Continental sob aviso vermelho nos próximos dias devido ao tempo quente

A partir desta terça-feira, dia 12 de julho, a situação irá agravar-se com a maior parte do território a atingir temperaturas máximas superiores a 40 graus Celsius.







Os distritos de Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Porto, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre estão 'pintados' a vermelho até quarta-feira.



As noites tropicais deverão igualmente manter-se até às noite de 14 para 15, com temperaturas mínimas acima dos 20 graus Celsius.



"O Perigo de Incêndio Rural apresentará as classes Máximo e Muito Elevado em quase todo o interior Norte e Centro e no interior do Algarve até ao final desta semana", alerta ainda o IPMA.





Nos dias que se avizinham quentes é necessário ter alguns cuidados, nomeadamente:

- Beber água e manter a hidratação, mesmo quando não tem sede

- Manter-se em ambientes frescos e/ou com ar condicionado e ventilação

- Evitar exposição direta ao sol

- Usar roupas leves e soltas, de material respirável e de cor clara



-Aplicar protetor solar