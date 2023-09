Vem aí chuva. Mau tempo mantém-se este sábado em diversos pontos do país

O mau tempo vai manter-se este sábado em diversos pontos do país.Segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 11 distritos estão sob aviso amarelo até às 18h00 deste sábado, devido ao risco de precipitação e trovoada. Trata-se dos distritos de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.Em relação a esta sexta-feira, há cinco distritos que deixam de estar sob o referido aviso meteorológico. Faro, Beja, Lisboa, Braga e Porto estiveram esta sexta-feira em risco devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e ocasionalmente de granizo e trovoadas frequentes e dispersas.