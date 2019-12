Vem lá muito frio. Dezembro chega com chuva e descida das temperaturas

Para este domingo pode contar com aguaceiros até meio da tarde, em especial no Norte e Centro, vento

forte no litoral oeste e terras altas.

Os termómetros vão registar uma descida de temperatura.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu, em geral, muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade

a partir do fim da manhã. Os a

guaceiros deverão ser

de neve acima de 1400 metros.

Possibilidade de ocorrência de trovoada e granizo nas regiões Norte

e Centro até final da manhã.

Há ainda a possibilidade de formação de gelo em alguns locais do interior

Norte e Centro e n

eblina ou nevoeiro matinal.



Em Lisboa, capital do País, os termómetros vão variar entre os 12 e os 15 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 10 e os 17 graus.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 3 graus (na Guarda e em Bragança) e os 12 graus (em Lisboa, Sines e Sagres) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 17 (em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Sagres e Faro).



No arquipélago da Madeira, o céu apresenta-se pouco nublado este domingo, com as temperaturas máximas a atingirem os 23 graus Celsius no Funchal. Em Porto Santo o céu apresenta-se parcialmente nublado, com os termómetros a registarem 21 graus de temperatura máxima.



Já nos Açores, o cenário prevê céu parcialmente nublado para os Grupos Oriental, Central e Ocidental. Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores contam com 21 graus de máxima. Angra do Heroísmo não vai além dos 20 graus de temperatura máxima.