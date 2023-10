O mau tempo coloca em aviso laranja (segundo mais grave) os distritos de Faro, Beja, Évora, Setúbal, Portalegre e Santarém. E em aviso amarelo Lisboa, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Aveiro. O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, alertou para possíveis “inundações na Grande Lisboa e na Península de Setúbal”.



A depressão ‘Bernard’ chega este domingo pela manhã ao território do continente, com entrada pelo Algarve e Alentejo. À noite atinge o Norte, embora com menor impacto, revela o Instituto Português do Mar e a Atmosfera. A deslocação da depressão provoca “precipitação forte e localmente muito intensa, assim como um aumento da intensidade do vento, e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes”, informa o IPMA.O mau tempo coloca em aviso laranja (segundo mais grave) os distritos de Faro, Beja, Évora, Setúbal, Portalegre e Santarém. E em aviso amarelo Lisboa, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Aveiro. O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, alertou para possíveis “inundações na Grande Lisboa e na Península de Setúbal”.

O mau tempo com ocorrência de chuva forte provocou, este sábado, inundações no hipermercado Pingo Doce do Lavradio (Barreiro), obrigando ao fecho do estabelecimento. Já na Madeira, a passagem da depressão levou ao cancelamento de pelo menos 30 voos até ao início da noite.