Vento forte no Funchal obriga cancelamento de pelo menos 24 voos

Pelo menos 24 voos de e para o aeroporto da Madeira foram cancelados e cinco divergiram, até às 11h30 deste domingo, devido ao vento forte, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal.

De acordo com a página na internet da empresa gestora do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, todos os voos programados da companhia aérea easyjet foram cancelados até ao final do dia.

A easyjet tinha, para este domingo, previstas ligações provenientes de Lisboa, Porto e Gatwick (Londres) e voos programados para os mesmos destinos.