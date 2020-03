Verão antecipado? Termómetros sobem até aos 32 graus esta quarta-feira

Segundo o IPMA, as temperaturas máximas registadas estão acima do habitual para a época do ano. No entanto, pode contar com um

acentuado arrefecimento noturno.





De acordo com o calendário, a Primavera chega só daqui a uns dias, mas as temperaturas amenas estão de regresso já esta semana.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo da Roca até meio da manhã.Lisboa vai registar 12 graus de temperatura mínima e 28 de máxima. Já no Porto, pode contar com 9 graus de mínima e 18 de máxima.O distrito mais quente esta quarta-feira é Beja, com os termómetros a variarem entre os 11 graus de temperatura mínima e os 30 graus de máxima.As previsões meteorológicas apontam ainda para que no Baixo Alentejo sejam atingidos 32 graus. O calor é apontado pela comunidade científica como um fator possível de limitação do surto de coronavírus.Em Alcácer do Sal as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam para 32 graus. Em Grândola e em Ourique a previsão é de 31 graus.No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se parcialmente nublado. O Funchal regista 23 graus de temperatura máxima e Porto Santo 20.Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para chuva em todos os grupos. As temperaturas variam entre os 15 graus, em Santa Cruz das Flores, os 16, em angra do Heroísmo e na Horta e os 18 graus em Ponta Delgada.