O verão vai chegar mais cedo. As temperaturas vão subir já a partir desta quarta-feira e os termómetros podem atingir valores acima dos 35 graus em algumas zonas do País, no sábado. O tempo mais quente vai ser acompanhado de uma subida da temperatura da água do mar e poderá trazer consigo algumas poeiras oriundas do Norte de África.









Ver comentários