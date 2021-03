Verão 'cresce' e chega a seis meses de duração, aponta estudo climático com previsão até 2100

O oceanógrafo físico da Academia Chinesa de Ciências e principal autor do estudo publicado recentemente no Geophysical Research Letters, Yuping Guan, afirmou: "Tanto os verões como os invernos estão a ficar cada vez mais quentes, por causa do aquecimento global."





Yuping Guan alerta para as mudanças nos ecossistemas que já se fazem notar. Por exemplo, verificam-se alterações nas rotas de migração dos pássaros e as plantas estão a desenvolver-se em diversas regiões do ano. "Numerosos estudos já mostraram que a mudança das estações causa riscos ambientais e de saúde significativos", acrescenta.



Os riscos de saúde (para além de doenças e fragilidades no organismo humano que possam associar-se ao aumento da temperatura média global) relacionam-se com os estragos que as mudanças climáticas podem provocar na agricultura. Tendo em conta, que a alteração do clima irá alterar o ciclo de cultivos, estima-se que a quantidade de pólen no ar seja elevada, originando novas formas de alergia e mais doenças respiratórias.



O pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Meteorológicas, Congwen Zhu, prevê "alterações severas". "Um verão mais quente e mais longo resultará em eventos como ondas de calor e incêndios florestais." Por outro lado, inverno e outono mais curtos e quentes provocarão ondas de frio e tempestades, resultantes de fortes choques térmicos.



São alterações climáticas esperadas pelos cientistas até 2100. O hemisfério Norte será a região do planeta mais agravado, estimando um aumento da temperatura média de dois a cinco graus, resultando no derretimento de grandes blocos de gelo e no aumento do nível das águas do mar.

Durante os próximos 100 anos, o meio ambiente irá continuar a sofrer alterações. As previsões de um estudo chinês apontam para um prolongamento do verão, como sendo a estação do ano mais duradoura, enquanto as estações mais frias (primavera, outono e inverno) terão um menor período.A estação mais quente do ano terá, segundo os cientistas chineses, uma duração de seis meses, ou seja, meio ano, o que trará graves consequências para o bem-estar humano e para o funcionamento dos ecossistemas. Além disso, as temperaturas elevadas a registar ao longo de tantos meses traduzem-se num problema para a agricultura.Yuping Guan juntou-se a um estudante e coautor da pesquisa, Jiamin Wang, para analisar as mudanças no ciclo sazonal. Para isso, usaram registos climáticos datados de 1952 a 2011.Definindo modelos de mudanças climáticas, foi possível identificar um aumento na duração de todas as estações, com especial relevância de uma: em média, o verão passou de 78 dias para 95, enquanto o inverno passou de 76 para 73 dias, a primavera encurtou de 124 para 115 dias e o outono passou de 87 para 82 dias.Se as tendências continuarem, os pesquisadores estimam que em 2100, o inverno terá uma duração de dois meses no ano, enquanto o verão vai aquecer durante meio ano.