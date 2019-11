Agasalhe-se e aproveite o domingo para cumprir a tradição e comer...castanhas! O 'verão de São Martinho' chega com chuva e temperaturas mínimas a rondar os zero graus em alguns pontos do País.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo chuva e vento por vezes fortes na faixa costeira do Norte e Centro e terras altas e agitação marítima forte a norte do Cabo Raso a partir da tarde.Para Lisboa são esperadas máximas de 17 graus, 14 para o Porto, 20 para Faro e 7 para a Guarda (o distrito que revela as temperaturas mais baixas, com a mínima esperada de três graus.