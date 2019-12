Fuzileiros mostram estragos em Montemor-o-velho através de drone. Veja as imagens

Os Fuzileiros da Marinha Portuguesa ajudaram este fim-de-semana no reconhecimento dos estragos em Montemor-o-velho.

A equipa de 14 operacionais foi accionada na tarde de sábado, na sequência da subida do nível da água do rio Mondego.

Numa publicação na rede social Facebook, as Forças Armadas Portuguesas anunciaram que "os militares foram accionados, em apoio direto à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), com a missão de reconhecimento, mapeamento e avaliação das zonas afetadas junto a Montemor-o-velho".







A equipa recorreu a drones para captar as primeiras imagens da área afetada pelas cheias pelas depressões Elsa e Fabien. O vídeo foi posteriormente partilhado na mesma rede social pela Marinha Portuguesa e pelas Forças Armadas Portuguesas, onde é possível ver o rasto de destruição deixado na área.