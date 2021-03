Poeira vinda de África já provoca efeitos no sul do País e atinge Algarve

A poeira vinda do Norte de África já começa a ser visível em alguns pontos do País, nomeadamente em Portimão e Monte Gordo, no Algarve.Tal como mostram as imagens, o céu apresenta uma tonalidade alaranjada devido à poeira no ar.Recorde-se que esta massa de ar, que deverá permanecer até quarta-feira, está a provocar uma "fraca qualidade do ar no continente", como alertou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).A autoridade de saúde recomendou cuidados redobrados para a população mais sensível, como crianças e idosos.O "aumento significativo nas concentrações atmosféricas de partículas inaláveis" levanta ainda maiores cuidados junto dos "doentes com problemas respiratórios crónicos, principalmente asma e dos doentes do foro cardiovascular", adianta, por sua vez, a Direção-Geral da Saúde.Veja aqui os cuidados que deve ter, de acordo com a DGS.