Tempestade de granizo e máximas de 33 graus: Veja as imagens do 'verão' em Miranda do Douro

Esta quarta-feira de verão, o sol brilha e o calor faz-se sentir em (quase) todo o País.Apesar das temperaturas abrasadoras, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou previsão de chuva dois distritos: Guarda e Bragança.Em Miranda do Douro, que pertence a Bragança, as temperaturas máximas podem atingir os 33 graus mas... com granizo à mistura.