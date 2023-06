A intensa chuva e granizo que caíram na segunda-feira ao final do dia na região de Trás-os-Montes e Alto Douro destruíram culturas agrícolas. Os concelhos mais afetados foram os de Vila Flor, Macedo de Cavaleiros, Vila Nova de Foz Coa e Meda.“As vinhas em dois terços do concelho ficaram praticamente todas destruídas. Os prejuízos são muito avultados no setor agrícola”, relata João Paulo Sousa, presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Coa. No vizinho concelho da Meda, o cenário é semelhante. “Fiquei sem nada, a minha casa ficou destruída”, disse aoArtur Serapicos, residente em Cortiços, Macedo de Cavaleiros.