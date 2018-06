Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

160 mil jovens sem trabalho em Portugal

Número avançado pela 'Garantia Jovem' corresponde ao número de jovens que não estão a estudar, nem a trabalhar.

11:14

Mais de 160 mil jovens portugueses não estudam nem trabalham, revelou ontem o Garantia Jovem, programa europeu coordenado em Portugal pelo Instituto do Emprego.



Segundo os números, 50,2% são do sexo feminino e 49,8% masculino.



Quanto a idades, 45% têm entre 20 e 24 anos, 41% entre 25 e 29 e 14% outras idades.



Os dados mostram que 59% dos jovens portugueses são desempregados e estão inscritos no serviço de emprego.