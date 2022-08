A temperatura da água do mar no Algarve permanece com valores superiores ao habitual para esta época do ano. Para esta segunda-feira, a indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para temperaturas de 23 graus no Sotavento.



No Barlavento, a temperatura da água do mar deve oscilar entre os 21 e os 22 graus. Recorde-se que o Instituto Hidrográfico divulgou que a rede de boias do sistema integrado de monitorização ambiental (MONIZEE) registou, em meados de julho, um aumento significativo da temperatura da superfície do mar, com Faro a atingir um máximo de 25 graus.